وزير الزراعة الروسي يتوقع حجم محصول بلاده من الحبوب لهذا الموسم

موسكو-سانا

توقع وزير الزراعة الروسي ديميتري باتروشيف أن يصل موسم الحبوب في روسيا لهذا العام إلى 123 مليون طن.

وقال باتروشيف في معرض زراعي اليوم حسب موقع روسيا اليوم: “إذا تحدثنا عن أرقام محددة فإننا في الوقت الحالي نلتزم بنفس التوقعات 123 مليون طن من بينها 78 مليون طن يجب أن تكون من القمح”.

وأشار إلى أن الرقم النهائي سيعتمد على الحصاد وعلى الأحوال الجوية وإلى أن الحصاد هذا العام يجري بحسب الخطة وتم حصد 6 ملايين طن من الحبوب حتى الآن وقريباً سيصل المزارعون إلى مستوى مليون طن في اليوم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency