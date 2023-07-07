بوتين: موسكو قادرة على التغلب على الصعوبات المحيطة بها

موسكو-سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الثقة بقدرة بلاده على التغلب على كل الصعوبات التي تحاول بعض الدول خلقها لها.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس أمن روسيا الاتحادية: “سنناقش اليوم الإجراءات التي نتخذها ويجب أن نتخذها للتغلب على الصعوبات التي تخلقها بعض الدول فيما يتعلق بروسيا” لافتاً إلى أن مستهدفي روسيا لم ينجحوا حتى الآن في تحقيق الأهداف التي حددوها ضدها مضيفاً: “إنهم لم ولن ينجحوا”.

حضر الاجتماع الذي ترأسه بوتين عدد كبير من المسؤولين الروس ومنهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيسا مجلس الاتحاد ومجلس دوما فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، ورئيس المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أكد في وقت سابق اليوم أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أهم شيء بالنسبة لبلاده مشيراً إلى أن تحقيق ذلك ممكن بطرق مختلفة.

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