بالخيط والصوف.. شابة تنطلق بمشروع متناهي الصغر بالسويداء

السويداء-سانا

بمهارتها اليدوية… تطوع الشابة نوف الحسين خيوط الكليم والصوف على سنارتها، لتجعل منها قطعاً ووسائل قابلة للاستخدام والاقتناء ضمن مشروعها متناهي الصغر في محافظة السويداء.

نوف 32 عاماً التي انطلقت بمشروعها من منزلها قبل أكثر من عام، ذكرت خلال حديثها لـ سانا الشبابية كيف اختارت العمل بمجال محبب بالنسبة لها، ويعكس هوايتها وشغفها فيه منذ طفولتها، وذلك بعد تشجيعها من منال صعب مديرة معرض الغصن العتيق الدائم للأعمال اليدوية الذي انتسبت إليه لاحقاً وأصبحت مدربة فيه.

حقائب وأوان بخيط الكليم ودمى وتحف بالصوف، هذا ما يشكل عماد الإنتاج في مشروع نوف، إضافة إلى تصميمها أحياناً تحفاً خشبية، فضلاً عن توجهها مؤخراً كما ذكرت لفن “الأي كورد” عبر استخدام الصوف وأسلاك المعدن لتصنيع قطع كهدايا في جميع المناسبات، ومنها تزيين وتنفيذ ديكور بعض الغرف خصوصاً الأطفال.

وأمام مواصلة نوف لعملها بكل شغف ومحبة، تذلل ما تواجه من صعوبات بخصوص شراء المواد الأولية اللازمة للعمل وارتفاع أسعارها، وتسعى دائماً لإثبات حضورهان وتطمح للتوسع بإنتاجها وتطويره نحو الأفضل كما بينت.

وحسب نوف فإنها تسوق أعمالها من خلال معرض الغصن العتيق وصفحتها عبر الإنترنت، إضافة إلى المشاركة بالمعارض التي تعرف الآخرين بها وتفسح المجال أمامها لإظهار ما تفردت بتصميمه مع سعيها للتوسع أكثر بالتسويق خلال الفترة القادمة.

ووفقاً للمختصة بالأعمال اليدوية من فريق الغصن العتيق كارميلندا رسلان فإن نوف مجتهدة ولديها ذوق رفيع وقدرة على تنفيذ أي قطعة أو تصميم بسهولة وسرعة وتقانة، وتم استقطابها لمجموعة سيدات فريق الغصن العتيق، نظراً لما تتميز به من بصمة واضحة بعملها الذي يمتاز بقوة الفكرة واللون والتصميم وإمكانية المنافسة بقوة ضمن السوق.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency