الأمن الروسي يعتقل عميلاً لنظام كييف نفذ سابقاً تفجيرات بسكك الحديد في القرم

موسكو-سانا

اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي عميلاً جندته الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ تفجيرات بسكك الحديد في شبه جزيرة القرم في شهر شباط الماضي.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم وفقاً لوكالة تاس” بأن عناصر الأمن الروسي في سيمفيروبول اعتقلوا عميلاً للمخابرات العسكرية الأوكرانية روسي الجنسية من مواليد 1998، قام بتفجير خطوط السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية”.

وأشار البيان إلى أن المعتقل أدلى باعترافات بشأن التعاون مع الخدمات الخاصة لأوكرانيا وارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، وتم فتح قضية جنائية ضده.

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