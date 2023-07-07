الطوارئ الروسية: أكثر من ثمانية آلاف مبنى سكني ما يزال غارقاً بسبب الفيضانات في خيرسون

موسكو-سانا

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية اليوم أنه لا يزال أكثر من ثمانية آلاف مبنى سكني في مقاطعة خيرسون غارقاً بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني الشهر الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في خدمة الطوارئ قوله: “في ست مناطق بمقاطعة خيرسون لا يزال أكثر من 8 آلاف مبنى سكني غارقاً في منطقة الفيضانات”.

مضيفاً: “في المجموع تم نقل 144 شخصاً إلى المستشفى، وتوفي 55 شخصاً”.

وكانت القوات الأوكرانية استهدفت الشهر الماضي محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية محدثة أضراراً كبيرة في مرافق البنى التحتية بمدينة نوفايا كاخوفكا، نتيجة لتدمير جميع الهياكل السطحية والصمامات، ما أدى إلى تصريف المياه بشكل عشوائي والتسبب في ارتفاع منسوب مياه النهر إلى 10 أمتار.

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