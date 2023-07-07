ارتفاع حصيلة وفيات الجمرة الخبيثة في إندونيسيا إلى ثلاث حالات

جاكرتا-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض الجمرة الخبيثة في البلاد إلى ثلاث وفيات حتى الآن.

ونقلت بوابة تريبيون الإلكترونية الإندونيسية عن مدير هيئة الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها في الوزارة عمران بامبودي قوله: “لقد تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص من الجمرة الخبيثة في المنطقة، بينما تأكد تشخيص إصابة 87 آخرين بالعدوى”.

وكانت وسائل الإعلام أفادت في وقت سابق بأن العشرات من الأشخاص في مقاطعة يوجياكارتا الإندونيسية أصيبوا بالجمرة الخبيثة، وتأكدت أول حالة وفاة بسبب الفيروس في الخامس من حزيران الماضي.

يذكر أن الجمرة الخبيثة هي مرض معد مميت، عادة ما يصيب الماشية أو الماعز، ويمكن أن يصاب الإنسان بالعدوى من خلال ملامسة الحيوانات المصابة أو عن طريق أكل لحومها.

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