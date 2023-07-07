غوتيريش يدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن غوتيريش قوله في مؤتمر صحفي اليوم في مقر الأمم المتحدة: “أشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من جنين في الضفة الغربية المحتلة، إذ إن الغارات الجوية و(العمليات البرية الإسرائيلية) في مخيم مكتظ للاجئين كانت أسوأ أعمال عنف تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، وكان لها تأثير كبير على المدنيين بمن فيهم أكثر من مئة جريح وآلاف أجبروا على الفرار، حيث تضررت المدارس والمستشفيات، وتعطلت شبكات المياه والكهرباء، ومنع المحتاجون من الحصول على الرعاية الأساسية والإغاثة”.

وشدد غوتيريش على ضرورة حصول الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية واحترام حقوقهم الطبيعية بإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

واستشهد 12 فلسطينياً بينهم خمسة أطفال وأصيب أكثر من 140 آخرين إضافة إلى تدمير أكثر من 800 منزل، وتشريد نحو 3500 فلسطيني يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

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