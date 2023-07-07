أنطونوف: الإعلام الغربي والأمريكي يؤازر خطط نظام كييف الإجرامية

واشنطن-سانا

أوضح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن وسائل الإعلام الغربية والأمريكية تلعب دوراً في مساندة المخططات الإجرامية لسلطات أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أنطونوف قوله في تعليق على المعلومات المتداولة حول تهديد من جانب روسيا بتفجير محطة زابوروجيه للطاقة النووية إن “المعلقين يجارون في الواقع الخطط الإجرامية للسلطات الأوكرانية عشية قمة الناتو باستخدام هجوم إرهابي لتشويه سمعة روسيا باعتبارها دولة إرهاب نووي”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أعلن في وقت سابق أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيه للطاقة النووية داعية الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كييف وحثها على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد ضد المحطة النووية في حين أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه.

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