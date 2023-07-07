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وقفة احتجاجية في بلجيكا تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على جنين وتضامناً مع الشعب الفلسطيني

أرشيف

2023-07-06

بروكسل-سانا

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم وقفة احتجاجية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها مؤسسات ومنظمات بلجيكية متضامنة مع الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان على مدينة جنين مطالبين الحكومة البلجيكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ومحاسبة مسؤولي الاحتلال رداً على هذه الجرائم.

وندد المشاركون بالوقفة أمام وزارة الخارجية البلجيكية في العاصمة بروكسل بصمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية مطالبين إياه والاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

وتشهد معظم العواصم وقفات واعتصامات تضامناً ودعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها وعلى باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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