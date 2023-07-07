 الجيش الروسي يستولي على صاروخ ستورم شادو بريطاني الصنع

موسكو-سانا

أعلن ديميتري روغوزين رئيس المركز التقني العسكري تسارسكي فولكي عن تمكن عناصر الجيش الروسي في أوكرانيا من الاستيلاء على صاروخ مجنح من طراز ستورم شادو البريطاني الصنع.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن روغوزين قوله في تصريح: “لقد تضرر الصاروخ جزئياً بعد أن سقط بشكل مسطح، وتم تقسيمه إلى عدة أجزاء بوساطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرة، حيث فصلت الأجزاء لتسهيل النقل”، مشيراً إلى أن الصاروخ يستخدم إلكترونيات عالية المستوى صمدت أمام صدمة السقوط.

وأضاف روغوزين: إن عملية إخلاء الصاروخ استغرقت يومين، مؤكداً أنه سيسمح لصناعة الدفاع الروسية بإيجاد أكثر السبل فعالية للتعامل مع صواريخ ستورم شادو.

وكانت روسيا وصفت في الثاني عشر من شهر أيار الفائت قرار الحكومة البريطانية تزويد قوات نظام كييف بمنظومة صواريخ ستورم شادو بأنه خطوة عدائية، مبينة أنه يظهر مستوى مشاركة غير مسبوقة للندن بالحرب في أوكرانيا.

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