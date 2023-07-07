إصابة مسن فلسطيني باعتداء لقوات الاحتلال في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين، واعتدت على مسن 60 عاماً بالضرب المبرح بأعقاب البنادق ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية قوات الاحتلال باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك وبلدة دير شرف شمال غرب نابلس وبلدة ديراستيا غرب مدينة سلفيت، ونفذوا جولات استفزازية واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين ومركباتهم برشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما ألحق أضراراً مادية بعدد منها.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أراضي الفلسطينيين في مدينة سلفيت بالضفة الغربية وجرفت مساحات واسعة منها.

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