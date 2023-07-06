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أتلتيكو مدريد يتعاقد مع أزبيليكويتا لموسم واحد

2023-07-06

مدريد-سانا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عن تعاقده مع سيزار أزبيليكويتا، لمدة موسم واحد.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم ضم المدافع الدولي الإسباني صاحب الـ 33 عاماً، قادماً من نادي تشلسي الإنكليزي ليبقى في صفوف الروخي بلانكوس حتى نهاية الموسم القادم.

وكان أزبيليكويتا أساسياً في تشكيلة تشلسي منذ انضمامه من أولمبيك مرسيليا الفرنسي عام 2012، وشارك في 500 مباراة في كل المسابقات، وسجل 17 هدفاً، وصنع 56 تمريرة حاسمة.

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