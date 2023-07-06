السباحة السورية جوانا ريس تحرز ذهبية سباق ٨٠٠ م حرة في دورة الألعاب العربية الرياضية في الجزائر

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزراء خارجية دول عدم الانحياز يعتمدون إعلان باكو بختام اجتماعهم في أذربيجان
2023-07-06
قطنا في لقاءات على هامش فعاليات المؤتمر العام للفاو.. تعزيز التعاون في المجال الزراعي وتنفيذ مشاريع تنموية أكثر استدامة في سورية
2023-07-06
الجعفري: الصداقة السورية الروسية ساهمت في دحر الإرهاب
2023-07-06
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في باكو التطورات الإقليمية والدولية
2023-07-06
بمشاركة المقداد… إقامة فعالية إحياء لذكرى إنشاء مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة
2023-07-06
الوردة الشامية في الأدب كمركز للجمال والتراث في أمسية أدبية للمؤرخ سامي مبيض بإيطاليا
2023-07-06
فضية وثلاث برونزيات لسورية في الجودو بدورة الألعاب العربية بالجزائر
2023-07-05
محليات
زراعة ريف دمشق تضبط كمية من المبيدات المخالفة في بلدة سرغايا
2023-07-06
إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة وحراجية في تل أبو حمرا بالسويداء
2023-07-06
557 عاملاً مستفيداً من أنشطة توعوية في السويداء حول خطر مخلفات الحرب
2023-07-06
الحرارة إلى انخفاض غداً وأجواء سديمية بالمناطق الشرقية والجزيرة
2023-07-06
النقل تصدر نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري الدورة الأولى 2023
2023-07-06
مديرية نقل الرقة تنهي عمليات الفحص الفني للمركبات في الريف المحرر
2023-07-06
كوكبنا في أبعد نقطة له عن الشمس اليوم حسب التقاويم الفلكية
2023-07-06
رياضة
فضية لسورية عبر السباحة جوانا ريس في دورة الألعاب العربية الرياضية في الجزائر
2023-07-06
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع أزبيليكويتا لموسم واحد
2023-07-06
الدورة العربية للألعاب الرياضية: تأهل ثلاثة لاعبين سوريين في الريشة الطائرة للدور الـ 16 والإصابة تبعد أصلان عن برونزية في الجودو
2023-07-06
كينين إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون للتنس
2023-07-06
غداً المرحلة الثانية من بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت
2023-07-06
بمشاركة مئة لاعب ولاعبة… بطولة تجارب لانتقاء منتخب السويداء بألعاب القوى
2023-07-06
الوحدة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في أولى مباريات نهائي دوري كرة السلة للرجال
2023-07-05
اقتصاد
زراعة حمص: تسويق نحو 64 ألف طن قمح في المحافظة
2023-07-06
غداً.. انطلاق فعاليات معرض (سيربترو 2023) للبترول والغاز والطاقة
2023-07-06
واقع تقانة المعلومات في ورشة عمل لوزارة النفط
2023-07-06
زراعة الحسكة: إصابة حقول القطن بدودة اللوز محدودة
2023-07-06
أونكتاد: البلدان النامية تواجه فجوة استثمارية هائلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
2023-07-06
صرف 115 مليار ليرة من قيمة الأقماح المسوقة لمراكز حبوب حمص
2023-07-06
أكثر من 1300 طن تقديرات إنتاج الخوخ في حمص
2023-07-06
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزراء خارجية دول عدم الانحياز يعتمدون إعلان باكو بختام اجتماعهم في أذربيجان
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في باكو التطورات الإقليمية والدولية
وقفة احتجاجية في الحسكة تنديداً بمواصلة الاحتلال التركي قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن
بمشاركة المقداد… إقامة فعالية إحياء لذكرى إنشاء مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 8500 ليرة للدولار الواحد
المقداد يبحث مع وزيري خارجية الجزائر وفنزويلا ونائب وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية
المقداد خلال اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز: سورية تدعو إلى تضافر الجهود للتصدي لآفة الإرهاب
المهندس عرنوس يتسلم رسالة من غولوفتشينكو تتعلق بتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وبيلاروس
المقداد يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في باكو
الجامعة العربية: العدوان على جنين جريمة جديدة للاحتلال وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني
السباحة السورية جوانا ريس تحرز ذهبية سباق ٨٠٠ م حرة في دورة الألعاب العربية الرياضية في الجزائر
2023-07-06
2023-07-06
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السباح السوري عمر عباس يحرز ذهبية سباق 200 حرة في دورة الألعاب العربية الرياضية في الجزائر
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السباح السوري عمر عباس يحرز ذهبية سباق 200 حرة في دورة الألعاب العربية الرياضية في الجزائر
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