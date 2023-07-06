557 عاملاً مستفيداً من أنشطة توعوية في السويداء حول خطر مخلفات الحرب

السويداء-سانا

استفاد 557 عاملاً في محافظة السويداء من جلسات توعوية نظمها متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري حول خطر مخلفات الحرب، والألغام القابلة للانفجار.

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء الدكتور نواف قرموشي في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن العمال المستفيدين من هذه الأنشطة منذ بداية العام الحالي هم عمال من الشركة العامة للكهرباء، ومديرية الزراعة، والمؤسسة العامة لمياه الشرب، وذلك لأهمية هذه التوعية بالحفاظ على سلامتهم أثناء أداء عملهم الميداني.

وبين قرموشي أن هذه الجلسات جاءت بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وترافقت مع توزيع منشورات توعوية على العمال، للتعريف بالسلوكيات الآمنة والصحيحة عند ملاحظة مخلفات الحرب إضافة لتوزيع هدايا تذكارية لهم.

عمر الطويل

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