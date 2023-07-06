إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة وحراجية في تل أبو حمرا بالسويداء

السويداء-سانا

أخمد فوج إطفاء السويداء بالتعاون مع مديريتي الزراعة والدفاع المدني والأهالي اليوم حريقاً كبيراً نشب بمنطقة تل أبو حمرا بين قريتي قنوات ومفعلة بريف السويداء، وطال أشجاراً مثمرة وحراجية.

وأوضح قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود لمراسل سانا أن الحريق نشب ضمن منطقة ذات تضاريس صعبة، وأسهمت الأعشاب اليابسة في سرعة امتداده بالمنطقة ليطال نحو 50 دونماً بين أعشاب يابسة وبساتين زراعية.

وأشار قائد الفوج إلى أن عملية الإطفاء استغرقت أكثر من 3 ساعات، ولاقت آليات الإطفاء الكبيرة صعوبة في الوصول إلى بعض أماكن اشتعال النيران جراء وعورة المنطقة، حيث تم اللجوء إلى استخدام الوسائل اليدوية ومرشات المزارعين.

وبين الداوود أن الحريق ألحق أضراراً متفاوتة بأشجار مثمرة من تفاح وإجاص ودراق وكرمة وغيرها، إضافة إلى أشجار سنديان وبلوط قبل أن تتم السيطرة على الحريق والحيلولة دون تمدده بشكل أكبر مع إجراء عمليات التبريد اللازمة.

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