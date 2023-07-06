SCS-NET
الشريط الإخباري

إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة وحراجية في تل أبو حمرا بالسويداء

2023-07-06

السويداء-سانا

أخمد فوج إطفاء السويداء بالتعاون مع مديريتي الزراعة والدفاع المدني والأهالي اليوم حريقاً كبيراً نشب بمنطقة تل أبو حمرا بين قريتي قنوات ومفعلة بريف السويداء، وطال أشجاراً مثمرة وحراجية.

وأوضح قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود لمراسل سانا أن الحريق نشب ضمن منطقة ذات تضاريس صعبة، وأسهمت الأعشاب اليابسة في سرعة امتداده بالمنطقة ليطال نحو 50 دونماً بين أعشاب يابسة وبساتين زراعية.

وأشار قائد الفوج إلى أن عملية الإطفاء استغرقت أكثر من 3 ساعات، ولاقت آليات الإطفاء الكبيرة صعوبة في الوصول إلى بعض أماكن اشتعال النيران جراء وعورة المنطقة، حيث تم اللجوء إلى استخدام الوسائل اليدوية ومرشات المزارعين.

وبين الداوود أن الحريق ألحق أضراراً متفاوتة بأشجار مثمرة من تفاح وإجاص ودراق وكرمة وغيرها، إضافة إلى أشجار سنديان وبلوط قبل أن تتم السيطرة على الحريق والحيلولة دون تمدده بشكل أكبر مع إجراء عمليات التبريد اللازمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان إلى 43 شخصاً

إسلام أباد-سانا أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved