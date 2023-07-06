قوات الاحتلال تعتدي على أراضي الفلسطينيين في سلفيت وتجرف مساحات منها

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أراضي الفلسطينيين في مدينة سلفيت بالضفة الغربية، وجرفت مساحات واسعة منها.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين على المدخل الشمالي للمدينة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأحرق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أمس مساحات من الأراضي الفلسطينية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency