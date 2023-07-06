المقداد وعبد اللهيان يبحثان في باكو التطورات الإقليمية والدولية

باكو-سانا

متابعة للقاءات التي يجريها خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الآذرية باكو، التقى اليوم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان.

وناقش الوزيران أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع باكو، والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أدان الوزيران الجرائم المتكررة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها عدوانه على جنين ومخيمها.

كما بحث الجانبان عدداً من الجوانب المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وأشادا بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، مؤكدين أهمية استمرار ذلك لمواجهة السياسات الغربية التي تستهدف سورية وإيران والدول الأخرى الرافضة لهذه السياسات.

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