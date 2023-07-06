فريق فني ينجز صيانة عاجلة في صويمعة الحبوب بشطحة

حماة-سانا

تمكن فريق فني في صويمعة شطحة المعدنية من إجراء صيانة عاجلة لمحرك كهربائي عملاق وخط سير ناقل للأقماح بطاقة 70 طناً على ارتفاع 30 متراً.

وبين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة المهندس وليد جاكيش في تصريح لمراسل سانا أن الطاقم الفني مؤلف من مهندس وأربعة فنيين قاموا بتنفيذ صيانة عاجلة لمحرك السحب العمودي للأقماح في صويمعة شطحة المعدنية التي تبلغ طاقتها التخزينية 12 ألف طن.

وأوضح جاكيش أن المحرك الكهربائي الضخم البالغة استطاعته 15 كيلو واط قد تعرض لأذية ميكانيكية وكهربائية، بسبب العمل المستمر في استقبال الأقماح في منطقة الغاب دون توقف منذ بدء استلام الحبوب في نهاية شهر أيار الماضي، مبيناً أن مهمة المحرك القيام بعملية السحب الشاقولي للأقماح من حفرة الاستقبال ورفعها مسافة 30 متراً وتوجيهها إلى خلايا التخزين بطاقة عمل ساعية تبلغ 60 طناً.

وأضاف: استغرق إنجاز عملية الصيانة الكهربائية للمحرك وإعادة تشغيله مدة 6 ساعات من العمل المضني شملت إجراء ربط ميكانيكي مع خط السير الناقل للقمح بعد معالجة مواقع الضرر على كامل خط السير، وبما يسهم في استمرار عملية استلام كل الحبوب المسوقة دون أي تأخير.

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