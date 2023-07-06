ضمن حملة (سكر أقل.. صحة أكثر) نشاط توعوي وإجراء تحاليل وتوزيع أدوية مجاناً في طرطوس

طرطوس-سانا

ضمن حملة “سكر أقل.. صحة أكثر” أقامت العيادة السكرية في مديرية صحة طرطوس بالتعاون مع مركز الحسين التدريبي، نشاطاً توعوياً تثقيفياً، للتنبيه بمخاطر السكر الأبيض ومضاره على مرضى السكري وغير المرضى، إضافة إلى إجراء فحوص السكر للراغبين وتوزيع أدوية مجانية، وذلك في مبنى مديرية السياحة في طرطوس.

وبينت الدكتورة ريما اسماعيل رئيس العيادة السكرية لمراسلة سانا أن هذا النشاط يندرج ضمن حملة وزارة الصحة (سكر أقل.. صحة أكثر) وهو استكمال لحملة لا تحليها زيادة، والتي تتضمن محاضرات توعوية تثقيفية عن أضرار ومخاطر السكر الأبيض، وفوائد الإقلاع عنه، ويتضمن النشاط قياساً للضغط وسكر الدم بشكل مجاني، وتوزيع أدوية مجانية.

بدورها أشارت الدكتورة خلود سليمان رئيس مركز الحسين التدريبي إلى أن هدف هذا النشاط إيصال رسالة توعوية بمخاطر السكر الأبيض،وبضرورة ترشيد استهلاكه لأكثر شريحة من الناس ضمن المجتمع، مبينة أن إقامة الفعالية في مديرية السياحة تؤكد اهمية التعاون والتشارك بين الفعاليات الحكومية المجتمعية والأهلية في إنجاح هذه الحملة.

وأكد عدد من الحضور عن شكرهم لهذه الحملات وما تقدمه من أدوية وفحوص، حيث بينت سعاد دربلي وشفيقة مغامس أنهما حضرتا كافة هذه النشاطات واستفادتا من الخدمات المقدمة من أدوية وقياس للضغط ومتابعة وضعهما الصحي.

نجوى العلي

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