تنفيذ مشروعين للصرف الصحي في إزرع بريف درعا

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة إزرع بريف درعا تنفيذ مشروعين للصرف الصحي في المدينة، لدرء التلوث ومنع اختلاط مياه الشرب بالمياه الآسنة.

وحول المشروعين أوضح رئيس مجلس مدينة إزرع المهندس عماد الشوحة في تصريح لمراسل سانا أنهما ينفذان بدعم من منظمة تراينجل الدولية غير الحكومية والتي تعمل في مجال الإغاثة، مبيناً أن المشروع الأول في حي الخوصة بطول 240 متراً ويخدم نحو 100 أسرة بما فيها الجمعيات السكنية، والثاني في الذنيبة بطول 110 أمتار ويربط حيين ببعضهما، ويخدم نحو 50 أسرة.

وبين أن أعمال المشروعين اللذين يندرجان ضمن إطار تحسين الواقع الخدمي تتضمن حفر ومد وتركيب خطوط صرف صحي إضافة إلى وصل مع محور رئيسي ضمن مدة تنفيذ تمتد لشهر واحد، مؤكداً أهمية التخلص من التمديدات التقليدية في مجال تصريف مخلفات المنازل من الصرف الصحي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency