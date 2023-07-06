روسيا تغلق القنصلية العامة الفنلندية في سان بطرسبرغ وتطرد تسعة دبلوماسيين

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنها بصدد إغلاق القنصلية العامة الفنلندية في مدينة سان بطرسبرغ وطرد تسعة دبلوماسيين من هذا البلد، رداً على طرد هلسنكي عدداً مماثلاً من الدبلوماسيين الروس مطلع حزيران الماضي.

ونقلت تاس عن الوزارة قولها في بيان: إنه تم استدعاء السفير الفنلندي أنتي هيلانتر وإبلاغه باعتبار تسعة موظفين في سفارة فنلندا في روسيا والقنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مضيفة: إن الاتفاق الذي يسمح بعمل القنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ سيلغى اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي رداً على مسار المواجهة الذي تتبعه هلسنكي وطرد الدبلوماسيين الروس من فنلندا، معتبرا أن “معايير دخول هذا البلد إلى الناتو تشكل تهديداً لأمن روسيا، كما أن تشجيع نظام كييف على خوض الحرب وضخه بالأسلحة الغربية يعني بوضوح أعمالاً عدائية ضد بلدنا، وبالتالي فإن سياسات السلطات الفنلندية لا يمكن أن تظل دون رد”.

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