بمشاركة المقداد… إقامة فعالية إحياء لذكرى إنشاء مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة

باكو-سانا

أقام وزير الخارجية الفنزويلي الذي ترأس بلاده مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة احتفالية لإحياء الذكرى السنوية الثانية لإنشاء هذه المجموعة، وذلك في إطار الفعاليات المقامة على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز المنعقد حالياً في العاصمة الأذرية باكو بمشاركة الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين والوفد المرافق.

وشدد المشاركون خلال الفعالية على الدور المهم لمجموعة أصدقاء الدفاع عن الميثاق، والخطوات والمبادرات التي تم القيام بها على مدى العامين الماضيين.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل المشترك والتنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية، ودفعه قدماً بما يحفظ العمل الدولي متعدد الأطراف ويعلي مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة بعيداً عن أطماع الهيمنة والأحادية القطبية والضغوط السياسية والمساعي القائمة لتقويض الميثاق والترويج لما يسمى بـ “النظام القائم على القواعد” التي لا تعرف ماهيتها ولا تتمتع بالتوافق الدولي حولها.

وتأسست مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في نيويورك عام 2021، ووسعت نشاطها ليشمل تنسيق مواقف أعضائها في جنيف وفيينا وبروكسل.

وتضم المجموعة حالياً 20 دولة هي: سورية، روسيا، إيران، الصين، فنزويلا، كوبا، الجزائر، فلسطين، انغولا، بيلاروس، بوليفيا، كمبوديا، كوريا الديمقراطية الشعبية، نيكاراغوا، مالي، غينيا الإستوائية، ارتيريا، لاوس، وسانت فنسنت وغرينادين، وزيمبابوي.

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