حزب الله يدعو الدولة والشعب اللبناني إلى التحرك لوقف إجراءات الاحتلال في بلدة الغجر

بيروت-سانا

دعا حزب الله الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها والشعب اللبناني إلى التحرك لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الغجر الحدودية، وإعادتها إلى لبنان.

وقال الحزب في بيان اليوم وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “إن قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية، وتمثلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء جدار إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ما فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية”.

وأضاف البيان: إن “قوات الاحتلال فرضت سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح القرية أمام السياح القادمين من داخل الكيان الصهيوني”.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها، وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى”.

وجاء في ختام البيان: “إزاء هذا التطور الخطير ندعو الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ولا سيما الحكومة اللبنانية، وندعو أيضا الشعب اللبناني بكل قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى الوطن”.

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