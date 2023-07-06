العثور على أسلحة ومبالغ مالية كبيرة في منزل قائد مجموعة فاغنر

موسكو-سانا

عثر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أثناء تفتيشه لمكتب ومنزل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين على أسلحة ومبالغ كبيرة من المال وجوازات سفر.

ووفقاً لوكالة نوفوستي عرضت القناة الروسية الأولى لقطات من مكتب ومنزل بريغوجين، حيث تم العثور على مبالغ كبيرة من المال، بما في ذلك عملات أجنبية، وكذلك شعر مستعار وجوازات سفر وأسلحة وطائرة مروحية صغيرة في فناء منزله.

وكانت مجموعة “فاغنر” العسكرية بقيادة بريغوجين، استولت يوم الـ 24 من الشهر الماضي على المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف الروسية في محاولة لتنفيذ تمرد مسلح، وتم فتح قضية جنائية ضد بريغوجين على خلفية تنظيمه هذا التمرد، كما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر للقوات الروسية بالتعامل مع قوات “فاغنر” قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لينهي الأزمة بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج بريغوجين إلى بيلاروس، ووقف التتبعات الجنائية في حقه.

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