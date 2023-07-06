أكثر من 1300 طن تقديرات إنتاج الخوخ في حمص

حمص-سانا

قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من محصول الخوخ خلال الموسم الحالي بنحو 1357 طناً من إجمالي المساحة المزروعة المقدرة بنحو 2985 دونماً.

وأوضح المهندس يونس حمدان مدير الزراعة في تصريح لمراسلة سانا، أن المساحات المروية للمحصول وصلت إلى 1409 دونمات، تحتوي على أكثر من 62 ألف شجرة 50 ألفاً منها مثمرة، أما المزروعة بعلاً فبلغت مساحتها 1576 دونماً، عدد أشجارها الكلي أكثر من 82 ألفاً تجاوز عدد المثمرة منها الـ 50 ألفاً.

وفي سياق متصل ذكر حمدان أن تقديرات إنتاج المحافظة من محصول الجانرك خلال الموسم الحالي بلغت نحو 221 طناً على إجمالي المساحة المزروعة المقدرة بنحو 510 دونمات، حيث بلغت المساحات المروية للمحصول 508 دونمات، احتوت أكثر من 17 ألف شجرة منها أكثر من 14 ألف مثمرة، بينما لم تتجاوز مساحة المزروعة بعلاً الدونمين، وعدد أشجارها لم يتجاوز الـ 70.

صبا خيربك

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