مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء سقوط حافلة في وادي جنوب المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 17 آخرون بجروح جراء سقوط حافلة ركاب في وادي بولاية اوتشاكا جنوب المكسيك.

ونقلت رويترز عن شرطة الولاية قولها في بيان اليوم: إن حافلة ركاب سقطت في وادي بالولاية بعد حدوث عطل فيها أدى إلى خروجها عن مسارها والحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 25 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة بعضها إصابات خطيرة.

وكانت منظمات مدنية طالبت بفرض أنظمة أكثر صرامة للحد من حوادث الطرق في المكسيك التي ازدادت بالسنوات الماضية، نتيجة عدد من الأسباب منها السرعة العالية وعدم خضوع السيارات للصيانة اللازمة وإرهاق السائقين.