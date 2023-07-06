أسهم أوروبا تغلق منخفضة

لندن-سانا

تراجعت الأسهم في منطقة اليورو اليوم مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” لشهر حزيران.

وذكرت رويترز: إن مؤشر يورو ستوكس 50 أغلق منخفضا 9ر0 بالمئة مسجلا أسوأ أداء له منذ نهاية أيار، في حين تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا 7ر0 بالمئة.

كما تراجع مؤشر قطاع التعدين 1ر1 بالمئة مع تأثر أسعار المعادن بالمخاوف إزاء النمو العالمي، في حين هبط سهم شركة “ال في ام اتش” للسلع الفاخرة أكبر شركة أوروبية من حيث القيمة بنسبة 1ر1 بالمئة.

وخفضت سيتي غروب توقعاتها للنمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في 2023 وعزت ذلك إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة التي أشار البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال زيادتها لمستويات أعلى.

وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا 4ر1 بالمئة مع انخفاض شركة “ايه ام اس اوسرام” السويسرية لصناعة أجهزة الاستشعار 5ر13 بالمئة لتسجل أسوأ أداء يومي منذ شباط.