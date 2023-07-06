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الأزهر يدعو لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه الانتهاكات الصهيونية ودعم نضال الشعب الفلسطيني

من الانتهاكات الصهيونية على مدينة جنين

2023-07-05

القاهرة-سانا

دعا الأزهر إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه الانتهاكات الصهيونية ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع مؤكداً أن العدوان على مدينة جنين إرهاب صريح وتعد واضح على القوانين والأعراف الإنسانية.

وأوضح الأزهر الشريف في بيان له اليوم أن اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على مدينة جنين والتي أسفرت عن ارتقاء شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني تعكس الإصرار الصهيوني السافر على مواصلة العدوان وارتكاب المجازر واستخدام كل أنواع البطش في إرهاب صريح ضد الفلسطينيين وتعد واضح على جميع القوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصدي بقرارات حاسمة لوقف عبث هذا الكيان الصهيوني بحقوق الفلسطينيين.

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