العميد جلالي: العدو الصهيوني يستخدم تكنولوجيا جديدة لتنفيذ اغتيالات كيميائية

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن بلاده اكتشفت أن العدو الصهيوني يستخدم تكنولوجيا جديدة لتنفيذ اغتيالات كيميائية ضد مقاتلي محور المقاومة، مشيراً إلى أن أقسام التشخيص في إيران اتخذت الإجراءات المضادة اللازمة.

وقال العميد جلالي في تصريح اليوم خلال المؤتمر الوطني الثامن للدفاع الكيميائي حول الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الكيميائية للبلاد: “شهدنا هجمات إلكترونية من قبل الكيان الصهيوني على البنية التحتية الكيميائية للبلاد خلال العام الماضي، ولكن مع اليقظة في الوقت المناسب واتخاذ تدابير الدفاع الإلكتروني اللازمة تمكنا من السيطرة على محاولاتهم تقريباً”.

ونوه العميد بالإجراءات التي قامت بها الشرطة الألبانية من خلال جمع أجهزة الكمبيوتر التابعة لزمرة خلق الإرهابية وأثرها في الحد من وجود الإرهابيين في الفضاء السيبراني.

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