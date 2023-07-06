الدفاع الروسية: العسكريون البريطانيون يكذبون بشأن الخسائر الروسية في أوكرانيا

موسكو-سانا

وصفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين في البرلمان البريطاني حول خسائر المدرعات الروسية المزعومة في أوكرانيا بأنها “محض كذب”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن “تقييم راداكين الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز حول خسائر المدرعات الروسية المزعومة محض كذب، وانها جاءت على خلفية رثاء القادة العسكريين البريطانيين للدمار الكامل لمخزوناتهم من الأسلحة التي تم إرسالها من أجل الهجوم المضاد الأوكراني ولكنها فشلت”.

وأشارت الوزارة إلى أنه في غياب أي نتائج للجيش الأوكراني على ساحة المعركة لا يسعهم إلا أن يحلموا بفقدان القدرة القتالية للجيش الروسي.

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