العراق يدين العدوان الإسرائيلي على جنين ويؤكد تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني

بغداد-سانا

أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها مجدداً تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.

وقال رشيد في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): “إنه في الوقت الذي ندين فيه العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين الفلسطينية، نجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونعزي أسر الضحايا وندعو لجميع الجرحى بالشفاء العاجل”.

ودعا الرئيس العراقي المجتمع الدولي إلى التعبير عن التزامه بما أصدره من قرارات تؤدي إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني لتجاوز آثار العدوان الأخير وإيقاف الانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية التي يواجهها الفلسطينيون منذ عقود والاعتراف بحقوقهم المشروعة.

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