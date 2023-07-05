بمشاركة سورية.. 672 طالباً وطالبة يتنافسون في أولمبياد الرياضيات العالمي باليابان

دمشق-سانا

تشارك سورية في أولمبياد الرياضيات العالمي لعام 2023 والذي ستنطلق منافساته في اليابان خلال الفترة ما بين 8 و 12 تموز الجاري وبمشاركة 672 طالباً وطالبة من 112 دولة على مستوى العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمثل سورية في هذه المنافسات فريق الأولمبياد الوطني للرياضيات الذي يضم الطلاب “الليث نصري شحط وعبد الوهاب إبراهيم أوزون من حلب، وسارية محمد زاهر رمضان ومحمد فراس الحمصي ومحمد علي عبدالله حورية من دمشق، وحيدر حافظ قاسم من حمص”.

وأشارت الهيئة إلى أن الاختبارات تتضمن العديد من المسائل الرياضية المعقدة التي تقيّم قدرة المشاركين على المنافسة.

يذكر أنها المشاركة السورية الخامسة عشرة في هذا الأولمبياد حيث كانت المشاركة الأولى عام 2009 حيث حقق الأولمبياد العلمي السوري في العام الماضي ميدالية برونزية إضافة إلى خمس شهادات تقدير.

هيلانه الهندي

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