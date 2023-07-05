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الوحدة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في أولى مباريات نهائي دوري كرة السلة للرجال

2023-07-05

حلب – سانا

فاز فريق الوحدة على الاتحاد أهلي حلب في أولى مباريات الدور النهائي لدوري كرة السلة للرجال بنتيجة 67-58 نقطة وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الحمدانية بحلب.

وتقدم الوحدة في الربعين الأول والثاني بنتيجة 21-19 نقطة و 23-15 نقطة وجاء الربع الثالث لمصلحة الاتحاد أهلي حلب 12-11 نقطة، وتعادل الفريقان في الربع الرابع 12-12 نقطة.

وتأهل الاتحاد أهلي حلب إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الجيش في الدور نصف النهائي بنتيجة 70-57 نقطة في المباراة الفاصلة أما الوحدة فتأهل بعد فوزه على النواعير بنتيجة 68-66 نقطة في المباراة ذاتها من الدور نفسه.

ويتجدد لقاء الفريقين بعد غد في الصالة ذاتها في المباراة الثانية من الدور النهائي الذي يلعب فيه الفريقان المتأهلان إليه للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس.

سامر خزمة

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