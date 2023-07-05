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مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 جراء تفجير إرهابي في باكستان

2023-07-05

إسلام أباد-سانا

قتل ثلاثة جنود وطفل وأصيب 14 شخصاً آخرين بعد أن أقدم انتحاري على استهداف نقطة تفتيش أمنية شمال غرب باكستان اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤول الشرطة رشيد خان قوله: إن” الانتحاري اقتحم بآلية نقطة تفتيش أمنية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وطفل وإصابة 14 شخصاً آخرين بينهم جنود بجروح”.

وأضاف إن” قوات الأمن كثفت عمليات البحث عن إرهابيين في المنطقة”.

ووقع التفجير في ميران شاه وهي بلدة في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، وكانت معقلاً سابقاً لجماعة طالبان الباكستانية التي صعدت هجماتها خلال الأشهر الأخيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن أصابع الاتهام وجهت لحركة طالبان باكستان.

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