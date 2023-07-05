اونكتاد: انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022

جنيف-سانا

أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الإجمالي انخفض 12 بالمئة عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار، وذلك بعد انخفاض حاد في عام 2020 وانتعاش قوي في عام 2021.

وأوضح المؤتمر في تقريره أن “هذا التباطؤ كان مدفوعا بالأزمات العالمية المتعددة، كالأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون”.

وذكر التقرير أن “تمويل المشاريع الدولية وعمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود تأثرت بشكل خاص بشروط تمويل أكثر صرامة وارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين التي خيمت على أسواق رأس المال”.

وازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية 4 بالمئة إلى 916 مليار دولار، ويمثل أكثر من 70 بالمئة من التدفقات العالمية.

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