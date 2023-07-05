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الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخاً أوكرانياً قرب بيرديانسك

2023-07-05

موسكو -سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخاً أوكرانياً فوق البحر، بالقرب من مدينة بيرديانسك جنوب إقليم زابوروجيه.

ونقلت روسيا اليوم عن أجهزة الأمن في إقليم زابوروجيه أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لشن هجوم صاروخي على مدينة بيرديانسك جنوب الإقليم، مشيرة إلى أنه تم إسقاط الصاروخ في البحر.

وسمع في وقت سابق اليوم دوي سلسلة انفجارات في مدينة بيرديانسك وأفادت إدارة المدينة بعمل أنظمة الدفاعات الجوية للتصدي لمحاولات قوات كييف استهداف المدينة وأنها نجحت في ذلك.

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