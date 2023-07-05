ذهبية للسباحة السورية بدورة الألعاب العربية بالجزائر

الجزائر-سانا

يواصل رياضيو سورية تألقهم في الدورة العربية للألعاب الرياضية المقامة في الجزائر، حيث أحرز لاعب منتخب سورية للسباحة عمر عباس الميدالية الذهبية اليوم في سباق 400 متر حرة.

كما حقق منتخب سورية للجودو في وقت سابق اليوم أربع ميداليات فضية و3 برونزيات، وجاءت الفضية عبر اللاعب آدم طاووق بوزن تحت 66 كغ، بينما حقق البرونزيات حسن بيان بوزن تحت 73 كغ وليلى كنعان بوزن 48 كغ ودانا خاتشيك بوزن 52 كغ.

كما نال لاعب منتخبنا بالرياضات الخاصة علاء عبد السلام فضية رمي الكرة الحديدية بوضعية الجلوس لفئة إف 53.

محمد الخاطر

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