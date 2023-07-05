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مقتل شخص وإصابة ثلاثة في حادث تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا

2023-07-05

كاليفورنيا-سانا

لقي شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أحدهم إصابته بالغة إثر تحطم طائرة ذات محرك واحد في جنوب كاليفورنيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن إدارة الطيران الفيدرالية قولها: إن “طائرة سيسنا 172 كانت تحمل على متنها أربعة أشخاص تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فرينش فالي في موريتا، وانقلبت في ساحة انتظار تجارية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح”.

ووفقاً لإدارة اطفاء مقاطعة ريفرسايد فإن “الشخص توفي في مكان الحادث على بعد نحو 135 كيلومتراً جنوب شرق مدينة لوس أنجلوس، فيما تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين إلى المستشفيات أحدهم مصاب بجروح خطيرة”.

وباشرت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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