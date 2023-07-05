طقس الغد… أجواء حارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يبقى الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام سديمياً مغبراً وحاراً جداً في المناطق الشرقية والجزيرة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كم/سا أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…