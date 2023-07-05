إرجاء إعادة فتح الحدود بين الصومال وكينيا

نيروبي-سانا

أعلنت كينيا إرجاء إعادة فتح الحدود المغلقة منذ فترة طويلة مع الصومال، إثر عدد من الهجمات الإرهابية على أراضيها، والتي نسبت إلى حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأفاد وزير الداخلية الكيني كيثوري كنديكي وفقاً لوكالة فرانس برس بأن إعادة فتح النقاط الحدودية المقرر في مانديرا ولامو وغاريسا، إضافة إلى الحدود طويلة الامتداد مع الصومال لن تمضي قدماً وفقاً لما تم الإعلان عنه في أيار الماضي.

وقال كنديكي خلال زيارة لمخيم داداب للاجئين في أقصى الشرق الكيني قرب الصومال: إن الحكومة سترجئ إعادة فتح نقاط الحدود الكينية الصومالية حتى نتعامل بشكل قاطع مع الموجة الأخيرة للهجمات الإرهابية، والجريمة العابرة للحدود.

وأغلقت الحدود رسمياً في تشرين الأول الماضي بسبب هجمات لحركة الشباب، وفي الـ 15 من أيار هذا العام وعقب اجتماع وزاري رفيع في نيروبي وافق مسؤولون من البلدين على إعادة فتح ثلاث نقاط حدودية على مراحل.

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