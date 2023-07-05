المخدرات وتأثيرها على المجتمع… في ندوة لشبيبة حماة

حماة-سانا

أقام فرع شبيبة حماة ندوة توعوية اليوم بعنوان (آفة المخدرات وتأثيرها على المجتمع) في صالة المركز الثقافي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات.

وفي تصريحات لمراسل سانا قال رئيس فرع مكافحة المخدرات في قيادة شرطة حماة العميد مناف اسماعيل: إن الهدف من الندوة نشر الوعي والتحذير من خطورة هذه الآفة، ولا سيما عند شريحة الشباب، والتصدي لمروجيها وتجارها عبر تكاتف جهود كل الجهات المعنية.

رئيس النيابة العامة في حماة القاضي محمد الخلف استعرض العقوبات القانونية التي تطال مروجي المخدرات، مبيناً أن القانون ينظر للمتعاطي على أنه شخص مريض ينبغي علاجه.

أمين فرع اتحاد الشبيبة محمد ابراهيم أشار إلى أن الندوة التي تقام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تهدف إلى التركيز على الجوانب القانونية لهذه الآفة والإضاءة على تداعياتها وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

الطالب شفيق عز الدين لفت إلى فائدة مثل هذه الندوات في التعريف بكيفية التعامل مع البلاغات عن المخدرات والتساهل قانونيا مع المتعاطي واعتباره مريضاً يحتاج للمصح، والتفريق بينه وبين تجار ومروجي المخدرات.

عبدالله الشيخ

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