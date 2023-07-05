الكرملين: لا توجد أسباب لتمديد اتفاقيات صفقة الحبوب

موسكو-سانا

جددت روسيا التأكيد أن الجزء المتعلق بالصادرات الروسية من الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب لم يتم تنفيذه، لذلك لا توجد أسباب في الوقت الحالي لتمديدها.

ورداً على سؤال صحفي حول إمكانية تجديد هذه الاتفاقيات، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم وفقاً لوكالة تاس: إن موسكو ستعلن في الوقت المناسب قرارها بشأن صفقة الحبوب، ولا يزال هناك متسع من الوقت للوفاء بالاتفاقيات المتعلقة بالصادرات الروسية.

وكانت روسيا أعلنت في الـ 18 من آذار الماضي تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوماً حتى الـ 17 من تموز الحالي، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يرى أي مبرر لتمديد الاتفاقيات.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءاً لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المصارف “سويفت” واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا “تولياتي أوديسا” وعدد من الإجراءات الأخرى وكذلك السماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها وموادها الزراعية عبر البحر الأسود.

ومن الناحية العملية لم يتم رفع القيود عن صادرات الحبوب الروسية، لذلك بينت موسكو مراراً أنها لا ترى سبباً لتمديد الصفقة لكون الجزء الخاص بها لا ينفذ.

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