بورسلان حماة… تحسين جودة المنتج وتخفيض تكاليفه

حماة-سانا

تعمل الشركة العربية للبورسلان والأدوات الصحية في حماة على تنويع الإنتاج وإضافة منتجات جديدة وإدخال تعديلات على قطع أخرى، بهدف تخفيض تكاليف المواد الأولية وتحسين جودة المنتج النهائي ومراعاة متطلبات السوق.

وبين المدير العام للشركة المهندس عبدو طالب العثمان لمراسلة سانا أن الشركة تعمل على تطوير معمل البورسلان رقم 2 لإنتاج السيراميك متعدد المقاسات والألوان، وذلك ضمن سياسة تكامل العملية الإنتاجية والتسويقية ومواكبة عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير العمل في معمل الأدوات الصحية وتوظيف كامل الطاقات البشرية للعمال وإشراكهم بالعملية الإنتاجية وزيادة الحوافز، بما يتناسب مع زيادة الإنتاج.

وأشار العثمان إلى أن عمال قسم تصنيع القوالب وفروا مئات ملايين الليرات، بعد نجاحهم مؤخراً في تصميم قالب مغسلة جديد من الألياف ومادة الريزين خلال فترة أقل من شهر ودخل الخدمة، وذلك لمواكبة الطلب الكبير في الأسواق على هذا القياس.

سهاد حسن

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