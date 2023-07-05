علاء عبد السلام يحرز الميدالية الأولى لسورية في دورة الألعاب العربية بالجزائر

الجزائر-سانا

حقق لاعب منتخب سورية بالرياضات الخاصة علاء عبد السلام اليوم، الميدالية الفضية الأولى لسورية في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر.

وجاءت الفضية ضمن منافسات رمي الكرة الحديدية بوضعية الجلوس لفئة “اف 53” محققاً رقماً سورياً جديداً ضمن هذه الفئة قدره 8.08 أمتار.

وتشارك الرياضة السورية بالدورة إلى جانب الرياضات الخاصة بألعاب كرة القدم لتحت الـ 23 عاماً، وألعاب القوى وكرة الطاولة والملاكمة والمصارعة والكاراتيه والجودو ورفع الأثقال والدراجات والسباحة والجمباز والريشة الطائرة والشطرنج.

محمد الخاطر

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