فرع اتحاد شبيبة الثورة بطرطوس يطلق فعاليات المخيمات الصيفية

طرطوس-سانا

أطلق فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بطرطوس بالتعاون مع مديرية التربية اليوم فعاليات المخيمات الصيفية، وذلك بمشاركة 500 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية.

وأوضح أمين فرع الشبيبة بطرطوس حسين أبو غبرا في تصريح لمراسل سانا أن المخيمات تقام على مرحلتين، الأولى تنتهي يوم الإثنين المقبل، والثانية تبدأ في الثالث عشر من الشهر الجاري وتستمر حتى العشرين منه، مبيناً أن المرحلة الأولى موزعة على ثمانية مراكز مخصصة من قبل مديرية التربية، وهي الشيخ بدر، القدموس، بانياس، مشتى الحلو، برمانة المشايخ، الدريكيش، الصفصافة، وصافيتا، في حين تشمل المرحلة الثانية (الفرعية) روابط مدينة طرطوس.

ولفت إلى أهمية المخيمات في اكتشاف المواهب الشابة وتعزيز العمل الجماعي، مبيناً أن البرنامج التنفيذي للمخيمات يتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والتوعوية ومهارات التواصل وورشات تفاعلية صحية ودفاع مدني “إطفاء وإنقاذ وإسعافات أولية”، إضافة إلى الجلسات الحوارية ذات الأثر الإيجابي.

ذوالفقار أبو غبرا

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