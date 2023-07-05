بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة اللاذقية لمصارعة الأذرع

اللاذقية-سانا

اختتمت اليوم بطولة اللاذقية بمصارعة الأذرع للرجال، والسيدات التي أقامها نادي شرطة اللاذقية، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة.

وتوج في المركز الأول بفئة الرجال بوزن 65 كغ ذو الفقار سلامة، وبوزن 70 كغ دريد مهجة وبوزن 75 كغ حسن توسكة وبوزن 80 كغ محمد فريوة وبوزن 85 كغ مازن شعبو، وبوزن 90 كغ عامر خليل، وبوزن فوق 100 كغ علي سلهب.

وبفئة السيدات توجت بالمركز الأول بوزن 50 كغ لونا رزق، وبوزن 55 كغ نغم رجوب وبوزن 60 كغ فتحية أحمد، وبوزن 70 كغ هيا فيوض، وبوزن 84 كغ نجوى سلمان.

وقال مدير نادي شرطة اللاذقية حيدر رجوب في تصريح لـ سانا: إن البطولة شهدت منافسات قوية، واتسمت بالندية، وشكلت فرصة للاحتكاك وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أنه سيتم انتقاء أفضل اللاعبين بكل الأوزان بعد إقامة بطولة مماثلة في أندية الشرطة في المحافظات الأخرى، لتشكيل منتخب الشرطة المركزي تحضيراً لبطولة الجمهورية المقررة بدمشق في الثاني عشر من الشهر الجاري.

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