المهندس عرنوس يتسلم رسالة من غولوفتشينكو تتعلق بتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وبيلاروس

دمشق-سانا

تسلّم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم رسالة من رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو تتعلق بتنمية التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع آفاقه ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارة البينية.

وسلّم الرسالة لرئيس الوزراء، سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا، حيث اعتبر المهندس عرنوس أن العلاقات التي تربط ما بين سورية وبيلاروس متينة وقائمة على المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في مواجهة الضغوط والحصار.

وأكد المهندس عرنوس رغبة الحكومة السورية في تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التبادل التجاري من خلال مقايضة السلع والمواد المتوافرة في سوقي البلدين، مشدداً على اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين وفق برامج زمنية وآليات محددة، وضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال في البلدين للقيام بمشروعات استثمارية مشتركة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن التقدير والشكر لجمهورية بيلاروس على وقوفها إلى جانب سورية في مواجهة تداعيات الزلزال وتقديمها المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين.

من جانبه أكد السفير البيلاروسي سلوكا تصميم بلاده على تطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ‏مع سورية وإيجاد مختلف أنواع صيغ التعاون التي تخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر والوفد المرافق للسفير البيلاروسي.

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