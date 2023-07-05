الجيش اللبناني يتصدى لجرافة صهيونية خرقت السياج التقني في الجنوب

بيروت-سانا

تصدى الجيش اللبناني اليوم لمحاولة خرق جديدة للأراضي اللبنانية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي قبالة بلدة ميس الجبل الجنوبية.

وأفادت قناة المنار اللبنانية بأن “الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل”.

وأشارت القناة إلى أن قيادة الجيش قامت بإبلاغ قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) بموضوع الخرق.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها للأراضي والمياه اللبنانية في انتهاك واضح للقرارات والقوانين الدولية.

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