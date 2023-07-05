بدء المرحلة التجريبية لنظام التشغيل المصرفي الجديد في عقاري السويداء

السويداء­-سانا

بدأ فرع المصرف العقاري في محافظة السويداء بالمرحلة التجريبية لنظام التشغيل المصرفي الجديد، بهدف تحسين وتطوير أداء العمل.

وذكر مدير فرع المصرف يوسف حسن في تصريح لمراسل سانا اليوم أن نظام التشغيل المصرفي الجديد يسهل من إجراءات العمل، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة والمعاملات المنجزة للمواطنين.

وبين حسن أن حركة العمل بالمصرف تسير بشكل جيد، ويتم تقديم مختلف الخدمات المصرفية فيه، حيث تجاوزت قيمة الإيداعات مع بداية الشهر الحالي 25 مليار ليرة سورية.

وكان فرع المصرف العقاري بالسويداء منح خلال النصف الأول من العام الحالي 1281 قرضاً عقارياً وخاصاً ببطاقات (السيريا كارد) للموطنين رواتبهم بقيمة تجاوزت 5 مليارات و377 مليون ليرة.

عمر الطويل

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