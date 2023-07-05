علييف: يجب إجراء إصلاحات جادة للأمم المتحدة

باكو-سانا

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أن المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة لم تعد ترقى في الوقت الحاضر إلى مستوى توقعات البشرية، لذلك يجب أن تمر الأمم المتحدة حتما بإصلاحات جادة.

ونقل موقع (RT) عن علييف قوله في حديثه أمام الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو: إن “مجلس الأمن الدولي بات من مخلفات الماضي، ولم يعد يعكس الواقع الحالي”.

وأضاف علييف: “نحن نؤيد توسيع تشكيل مجلس الأمن الدولي لجعله أكثر تمثيلاً وعدلاً من الناحية الجغرافية، وهناك اليوم إجماع متزايد في العالم حول هذه المسألة”.

وشدد علييف على أن حركة عدم الانحياز متحدة ولا تتزعزع في مواجهة التحديات الناشئة، داعياً إلى منح مقعد دائم واحد في مجلس الأمن الدولي للحركة.

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